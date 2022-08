Bund beerdigt Reto Gurtners Seilbahnprojekt, bevor es geboren wurde

Mit dem Verkehrs- und dem Tourismuskonzept hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch die letzten beiden Teile des kantonalen Richtplans genehmigt. Im Prüfungsbericht äussert er sich ausserdem kritisch zum Bau neuer Bergbahnen und empfiehlt Reto Gurtners Seilbahnprojekt, welches das Glarner- mit dem Bündnerland verbinden soll, zu begraben. Bevor es konkret geboren wurde. In einer Medienmitteilung schreibt der Bund: «Der Bund hat grösste Bedenken, ob dieses Vorhaben in Einklang mit dem Bundesrecht steht.» Er lege dem Kanton Glarus deshalb nahe, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.