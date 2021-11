Bündner SP und Grüne zeigen sich siegessicher

Am Anfang des Parteitags der SP Graubünden stand eine in Form gebogene Liebeserklärung. Mit Gitarre und Akkordeon empfingen der Kabarettist Flurin Caviezel und der Churer SP-Gemeinderat Guido Decurtins am Samstagnachmittag im Saal des Churer «Marsöl» die rund 150 Delegierten. Es war ein heiterer Einstieg mit dem Swing-Klassiker jiddischen Ursprungs «Bei mir bist du schön» – freilich in dem Anlass angepasster Form: Aus dem Liebesgeflüster wurde mit einigen Textänderungen flugs eine Wahlempfehlung für die SP.