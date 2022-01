Bündner Regierung will Zertifikatsgültigkeit nicht verkürzen

Ein klares Nein gibt es von der Bündner Exekutive auch für den Vorschlag, die Zertifikatsgültigkeit für Geimpfte und Genesene von einem Jahr auf 270 Tage zu senken. Der Bund will diese Änderung per 1. Februar in Kraft setzen, um damit «sicherzustellen, dass das Zertifikat in der EU weiterhin anerkannt bleibt», wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Bündner Regierung meint dazu aber: «Das Signal an Geimpfte wäre absolut kontraproduktiv.» Für die EU-Kompatibilität sei eine technische Lösung denkbar, die die Gültigkeit der Zertifikate in der EU bei 270 Tage festlege, sie aber in der Schweiz bei einem Jahr belasse.