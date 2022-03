Bündner Regierung: Von einem Krisenmodus in den nächsten

Der meteorologische Frühling ist da – und so auch die Bündner Regierungsräte Peter Peyer, Marcus Caduff, Christian Rathgeb, Mario Cavigelli und Jon Domenic Parolini. Doch das Wort ergreifen am Regierungsapéro vom Dienstag im Grossratsgebäude in Chur nur die beiden Erstgenannten. Während Peyer erklärt, dass Graubünden bereit für eine mögliche Flüchtlingswelle aus der Ukraine ist, stellt sich Regierungspräsident Caduff den weiteren Fragen der geladenen Medienvertreter.