Bauernpräsident Roffler: «Die soziale Absicherung der Bäuerinnen bedeutet viel und ist wichtig»

Genau vor einem Jahr sagte der Bündner Bauernpräsident Thomas Roffler in der «Südostschweiz»: «2021 war für die Landwirtschaft anspruchsvoll.» Er sprach unter anderem den Klimawandel, die steigende Wolfspopulation und den Stadt-Land-Graben bei Abstimmungen an. Der Rückblick auf das Jahr 2022 zeigt, vieles ist und bleibt für die Bäuerinnen und Bauern anspruchsvoll. Aber Roffler betont auch, dass der Bauernstand trotz aller Herausforderungen die Zukunft mitgestalten will.