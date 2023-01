Bündner Verwaltungsgericht wird personell gestärkt

Am 14. Dezember letzten Jahres erklärte der Verwaltungsrichter gegenüber der Kommission für Justiz und Sicherheit des Grossen Rats (KJS) seinen Rücktritt per Ende Jahr. Mit dem Ausscheiden aus dem Amt ist das gegen ihn am 24. August 2022 eröffnete Aufsichtsverfahren administrativrechtlich gegenstandslos geworden, wie aus einer Mitteilung des Kantons hervorgeht. Die KJS habe das Verfahren deshalb abgeschlossen und formell abgeschrieben. Das geführte Verfahren hätte keine strafrechtliche, sondern eine aufsichtsrechtliche Beurteilung der Vorwürfe zum Ziel gehabt. Für die strafrechtliche Untersuchung der Vorwürfe ist weiterhin die Staatsanwaltschaft zuständig.