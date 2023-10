Auch Glarus Süd will wegen roter Zahlen die Steuern erhöhen

Auch in der Gemeinde Glarus Süd sind es wie in Glarus Nord hauptsächlich die Bereiche Schule und Familie, welche für die gestiegenen Kosten verantwortlich sind. Wie Glarus Süd mitteilt, führt die Schulkommission den Anstieg auf die steigenden Schülerzahlen zurück. Die steigenden Schulkosten seien auch in den umliegenden Gemeinden spürbar, weshalb auf kantonaler Stufe Abklärungen zur Verbesserung der Situation liefe.