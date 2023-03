Britischer Finanzminister skizziert gute Aussichten – Einigung mit Gesundheitsdienst NHS

Es war wieder mal ein solcher Tag, an dem das öffentliche Leben in Grossbritannien nur stockend voranging. Am Mittwoch waren die meisten Schulen in England geschlossen, an den Flughäfen waren die Schlangen vor der Zollkontrolle länger als üblich, die Krankenhäuser mussten mit weniger Ärzten auskommen. In London fuhr keine U-Bahn. Rund eine halbe Million öffentliche Angestellte hatten an diesem Tag die Arbeit niedergelegt, darunter Lehrer, Grenzbeamte, Transportangestellte und Assistenzärzte. In vielen Städten zogen Streikende in Protestmärschen durch die Strassen.