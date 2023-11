He’s back: David Cameron wird neuer Aussenminister

Es war eine Ankündigung, mit der niemand gerechnet hatte. Ein Mann, den man schon längst in die politische Ahnengalerie verbannt hatte, kehrte am Montagmorgen in die Regierung in Westminster zurück: David Cameron, ehemaliger Premierminister und Initiator des Brexit-Votums, ist jetzt britischer Aussenminister. Der Tag der Regierungsumbildung begann mit dem Rausschmiss von Suella Braverman. Die Innenministerin hatte in der vergangenen Woche mit zunehmend kontroversen Äusserungen für Empörung gesorgt.