Der Brexit-Kater wird immer schlimmer: Mehrheit der Briten bereut den Ausstieg aus der EU

Echte Brexit-Anhänger geben nie auf. «Kein Zweifel: Der Brexit wird der Retter Grossbritanniens sein», behauptete vor einigen Wochen die Tory-Abgeordnete Esther McVey im Revolverblatt «Daily Express». Sie glaubt, in ganz Europa Nachahmer zu sehen, die sich den britischen EU-Austritt zum Vorbild nehmen – obwohl ein kurzer Blick in die europäischen Umfragen zeigt, dass dies pure Einbildung ist. Auch McVeys Parteikollege David Frost, als Brexit-Chefunterhändler einst eine wichtige Figur in London und Brüssel, hält an der Überzeugung fest, dass der EU-Austritt ein «Erfolg» war.