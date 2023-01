Die Braunwaldbahn wird bei laufendem Betrieb saniert

Die Anlagen der Standseilbahn von Linthal nach Braunwald werden zu einem grossen Teil saniert. Oder «ertüchtigt», wie es in den Unterlagen heisst, die derzeit bei der Gemeinde Glarus Süd aufliegen. Der dafür notwendige Betriebsunterbruch soll nur gerade zwei Wochen, vom 6. bis am 17. November 2024 dauern. Alle andern Arbeiten werden bei laufendem Betrieb oder in der Nacht durchgeführt.