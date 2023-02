Die Weisse Rose: «Wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen»

München, im Februar 2023. Es ist kalt, die Sonne will nicht recht durch den Nebel. Dennoch waren die Schülerinnen und Schüler eines städtischen Gymnasiums zwei Stunden konzentriert dabei. Nur ganz selten schauten sie in ihre Smartphones, hörten sich stattdessen vor der Feldherrnhalle und in der Universität einiges über Hitler und Widerstand an und erzählten zudem auch selbst, was sie wissen. Aber nun, nach 120 Minuten, reicht es. Man merkt, dass die jungen Leute eine Pause brauchen. Aber vor Snacks und Whatsapp steht noch Eva Hoegner von der Stiftung Weisse Rose.