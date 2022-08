Big-Air-Anlage soll in Champfèr stehen

Nach zwei Austragungen der Olympischen Spiele, fünf Ski-Weltmeisterschaften und mehreren Bobweltmeisterschaften werden 2025 die Weltmeisterschaften in Ski-Freestyle in und um St. Moritz ausgetragen. «Eine junge Sportart, die Zukunft hat, die weltweit betrieben wird und zu St. Moritz und dem Engadin passt», meinte Gemeindevorstand Martin Berthod an der St. Moritzer Gemeinderatssitzung vom Donnerstag. Alle 14 Disziplinen wurden auf die beiden Skigebiete Corviglia und Corvatsch verteilt – mit Ausnahme der publikumswirksamsten Disziplin Big Air.