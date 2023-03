Heikle Auslandsreise: Taiwans Präsidentin macht Halt in New York und Los Angeles

Sieben Mal hat es die Präsidentin bereits getan, wie alle ihre Vorgänger in Taiwan seit 1990. Und jedes Mal gab es Proteste aus Peking, inklusive eines Seemanövers in der Strasse von Taiwan mit scharfer Munition Mitte der 90er-Jahre. Doch der achte Besuch Tsai Ing-wens in den Vereinigten Staaten hat das Potenzial, eine heftigere Reaktion auszulösen. Obwohl die Amerikaner wie in der Vergangenheit betonen, es handele sich bei dem Aufenthalt der Regierungschefin der von China beanspruchten abtrünnigen Insel-Republik um nicht mehr als einen Transit.