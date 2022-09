Bezahlte Menschenjagd in Sarajevo?

von Thomas Roser

Am Film «Sarajevo Safari» scheiden sich in Bosnien-Herzegowina die Geister. Als ein auf Lügen basierendes Propagandamachwerk geisseln Politiker und Kriegsveteranen der bosnischen Serben die Dokumentation des slowenischen Regisseurs Miran Zupanic. Als erschütternde Enthüllung über eine der dunkelsten Seiten des Bosnienkriegs (1992–1995) würdigen dagegen Politiker und Publizistinnen der muslimischen Bosniaken den 75-minütigen Film, der beim DOC-Filmfestival in Sarajevo erstmals gezeigt wurde.