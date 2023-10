Regierung will Grossanlass des Internationalen Skiverbands unterstützen – soweit möglich

Vier internationale Grossanlässe werden in den kommenden Jahren in Graubünden ausgetragen. Sie stehen bereits fest. So beispielsweise der FIS Freestyle World Championships 2025 und die Special Olympic National Winter Games 2028. Nun kommt allenfalls ein fünfter Wettkampf dazu: die FIS Games (Ausgabe vom 19. Juni). Durchgeführt werden sie erstmals im Jahr 2028. Dafür sucht der Internationale Skiverband (FIS) nun Gastgeberländer.