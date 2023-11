Trump versucht erst gar nicht, freigesprochen zu werden

Ursprünglich stand Ivanka Trump selbst auf der Liste der Beklagten in dem Zivilverfahren gegen den Patriarchen der Trump Organization und seine beiden Söhne Eric Trump und Donald Trum Junior. Weil aber die Tochter des Ex-Präsidenten der USA mit dem Tagesgeschäft von dessen Immobilien-Imperium nur am Rande zu tun hatte, nahm sie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James von der Klage aus. Sehr zum Unbehagen ihres Vaters muss die 42-Jährige nun in Manhattan als Zeugin aussagen.