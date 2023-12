Kanton Graubünden definiert weitere Massnahmen zur Suchtprävention

Gemäss einer vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegebenen Studie betragen die gesellschaftlichen Kosten von Sucht in der Schweiz 7,7 Milliarden Franken pro Jahr. Jeder siebte Todesfall in der Schweiz hat mit Rauchen zu tun, hinter jeder sechsten psychiatrischen Diagnose steht ein Alkoholproblem und bei der Hälfte aller Straftaten ist Alkohol im Spiel. Diese Zahlen sollen das Ausmass von Sucht zeigen. Wie der Kanton Graubünden am Dienstag mitteilt, wurde eine kantonale Strategie zu diesem Thema verabschiedet mit dem Ziel, in der Bevölkerung die physische und psychische Gesundheit zu fördern und die Folgen von Sucht zu mildern. Gemäss der Mitteilung werden dafür bestehende Angebote optimiert und die Koordination der relevanten Akteuren gestärkt.