Neue Anlaufstelle für Gewaltbetroffene am Kantonsspital in Chur

Häusliche Gewalt ist allgegenwärtig: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November wurden auf dem Theaterplatz in Chur orangefarbene Damenschuhe platziert. In Graubünden gibt es nun ein neues Angebot für Opfer von häuslicher Gewalt.

Bild Livia Mauerhofer