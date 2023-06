Besser als die Faust im Sack

Einmal pro Legislatur hält der Grosse Rat eine Session ausserhalb von Chur ab. Seit heute Montag und noch bis am Donnerstag tagen die 120 Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der Arena Klosters. Zuletzt fanden Auswärtssessionen in Disentis, Davos, Landquart, Poschiavo, Samnaun, Arosa und Pontresina statt. Klosters hatte sich bereits 2019 für die Durchführung der Landsession beworben, unterlag damals jedoch Pontresina.