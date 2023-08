Kanton und Bund beteiligen sich am Bau der Messe- und Eventhalle Chur

Nachdem die Stimmbevölkerung dem Neubau der Messe- und Eventhalle Obere Au in Chur im März zugestimmt hat, gewährt nun die Regierung des Kantons Graubünden der Stadthalle Chur AG einen Kantonsbeitrag in der Höhe von fünf Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies im Rahmen des Gesetzes über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Graubünden. Zudem wird im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes ein Bundesdarlehen von fünf Millionen Franken gesprochen, verbunden mit einem kantonalen Äquivalenzbeitrag von rund 1,45 Millionen Franken.