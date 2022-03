Beim Kongresszentrum weht jetzt die ukrainische statt die russische Fahne

Die ukrainische Fahne weht nun im Davoser Wind. Wie die Gemeinde auf ihrer Webseite schreibt, wurde sie in der Fahnenreihe beim Eingang des Kongresszentrums angebracht. Bisher sei die Fahne der Ukraine nicht Teil der Reihe gewesen, da die ukrainischen Gäste mit ihren Übernachtungen im Jahr zahlenmässig nicht zu den 30 häufigsten Nationen gehörten.

Nun steht sie zu Beginn der Fahnenreihe – an der Stelle der Schweizer Fahne. Verschwunden ist diese aber nicht. Stattdessen hat sie den Platz der russischen Fahne eingenommen. «In Absprache mit der Destination Davos Klosters hat der Kleine Landrat entschieden, die russische Fahne dieser Fahnenreihe abzuhängen und beiseite zu legen», heisst es.

Beim Eingang in das Davoser Kongresszentrum an der Promenade wehen laut Gemeinde die Fahnen derjenigen 30 Länder, aus denen die Gäste mit den meisten Übernachtungen in Davos stammen. An erster Stelle steht die Schweiz, dann kommt Deutschland, Grossbritannien, Niederlande und so weiter.

Spenden an das Schweizerische Rote Kreuz

Als weitere Unterstützung für die Ukraine, habe der Kleine Landrat zudem beschlossen, für jede Einwohnerin und jeden Einwohner der Gemeinde Davos einen Franken an das Schweizerische Rote Kreuz zu überweisen, heisst es weiter. Mit dem Stichtag 1. März, sind das genau 12'379 Franken. (so)