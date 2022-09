Am Morgen fährt der Zug aus der baumlosen kasachischen Steppe in flache lichte Birkenhaine ein, Sibirien rückt näher. Ich bin in Nordkasachstan, der mehrheitlich von ethnischen Russen bewohnten Region des sprachlich ohnehin zweitrussischsten Landes der Welt. Scharfmacher aus Russland reklamieren Nordkasachstan gelegentlich als heimzuholende «russische Erde».