Noch zu viele Barrieren für ein barrierefreies Graubünden

Menschen mit einer Behinderung müssen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, so will es das Behindertengleichstellungsgesetz. Dieses trat 2004 in Kraft. Der Kanton Graubünden und insbesondere die Gemeinden hatten 20 Jahre Zeit, unter anderem Zugänge zu Haltestellen und Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs behindertengerecht umzubauen. Die Frist läuft Ende Jahr ab.