Bauernverband und Nutztierzüchter schlagen Alarm

Der anbrechende Alpsommer weckt grösste Besorgnis in den Bäuerinnen und Bauern. Grund dafür sind die Wolfsrudel, Wolfspaare und Einzelwölfe, die inzwischen in allen Regionen Graubündens unterwegs sind. Der angerichtete Schaden ist denn auch schon vor der Sömmerung beträchtlich, wie Martin Renner, Kommunikationsverantwortlicher des Bündner Bauernverbands (BBV), an einer Medienorientierung an diesem Mittwoch in Chur erklärt.