Bauen ist nicht Privatsache

In die Länge gezogene Bauverfahren, unliebsame Behördenvoten, Bauberatungsstellen oder Denkmalschutz-Institutionen, die sich einmischen: Dass Bauherrschaften Kritik daran üben, wie in Gemeinden oder von kantonalen Ämtern mit ihren Baugesuchen umgegangen wird, ist nichts Neues. Wenn man schon bereit ist, grossen Aufwand in die Planung und Ausführung eines Projekts zu investieren, möchte man nicht auch noch auf Widerstand stossen. Wer zahlt, befiehlt: Das ist die mehr oder weniger deutliche Devise dabei. Bis zu einem gewissen Punkt verständlich.