Grünes Licht für die Neugestaltung des Schierser Bahnhofareals

Die Schierser Stimmbevölkerung hat an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag grünes Licht für die umfassende Neugestaltung des Bahnhofareals gegeben. Die Gemeindeversammlung stimmte der Teilrevision der Ortsplanung, mit der Umzonung der «Zone öffentliche Bauten» in eine «Kernzone Bahnhof» zu und sprach den Kredit für die neue Bushaltestelle am Bahnhof. Dies ebnet den Weg für den Um- und Ausbau des Bahnhofsareals Schiers zu einem attraktiven, behindertengerechten ÖV-Verkehrsknotenpunkt, wie die Rhätische Bahn (RhB) in einer Mitteilung schreibt.