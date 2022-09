Ausweichverkehr ist in Bundesbern angekommen

Die Kantone Uri, Tessin und Graubünden plagt ein gemeinsames Problem: Der touristische Ausweichverkehr von der Nord-Süd-Achse in die umliegenden Dörfer wird immer unerträglicher. Dies bewog die Urner Ständerätin Heidi Z’graggen (die Mitte) zu einer Interpellation. Der am 6. Juni eingereichte Vorstoss wurde am Dienstag im Rahmen der Herbstsession der eidgenössischen Räte in Anwesenheit von Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Ständerat debattiert.