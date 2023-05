89 Kandidierende kennen ihre Listennummer

In der bekannten Lotterieshow «Benissimo» drehte es sich unter anderem darum, dass sich glückliche Gewinnerinnen oder Gewinner am Telefon für einen Sachpreis oder für die Risikovariante – das Spielen um eine Million Franken – entscheiden konnten. Die Namen der Personen, die sich für die Risikovariante entschieden, wurden in eine Kugel gepackt. Am Ende der Show wurde dann durch das Ziehen einer Kugel eine glückliche Gewinnerin oder ein glücklicher Gewinner gekürt.