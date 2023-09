«Bis jetzt sind Pflegefachpersonen ein Kostenfaktor, und keine Investition»

Der Pflegenotstand in der Schweiz spitzt sich weiter zu. Pflegeheime müssen ganze Abteilungen schliessen, Spitäler Operationen aufschieben. Die Institutionen finden schlicht zu wenig Personal, um ihre Betriebe bei voller Auslastung laufen zu lassen. Renate Rustishauser ist Präsidentin des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer, Sektion Graubünden (SBK). Sie ist überzeugt, dass unter anderem mehr Geld in die Pflege investiert werden muss. Bis jetzt seien Pflegefachleute im Gesundheitssystem nur ein Kostenfaktor, und keine Investition, was sie sein müssten, sagt sie.