Bau des Alterszentrums Promulins ist auf Kurs

Am Standort Promulins in Samedan soll ein modernes Angebot für Altersfragen entstehen. Das bisherige Alters- und Pflegeheim Promulins wurde im Jahr 1979 erstellt und 1993 mit einem Pflegeheimtrakt erweitert. Die Anforderungen an ein modernes Pflegeheim haben sich seither stark verändert. Der Komfort für die Bewohner ist nicht mehr zeitgemäss, die engen räumlichen Verhältnisse beeinträchtigen optimale Betriebsabläufe. Im neuen Alterszentrum sind 60 Pflegebetten vorgesehen. Für den Umbau sind Fanzun Architekten aus Chur zuständig.