Aufatmen im Grauen

Endlich! Das lange Bangen in Brienz/Brinzauls ist wohl vorbei, nachdem in der Nacht auf Freitag ein offenbar grosser Teil der labilen Gesteinsmassen abgerutscht ist. Das gilt auch, obwohl noch offen ist, wie viel instabiles Gestein weiterhin oben ist und weiterhin eine Gefahr darstellen kann für das Dorf. Für die längst evakuierte Bevölkerung dürfte der Rutsch wie eine Erlösung gekommen sein. Endlich ist allen klar, dass die Gefahr für das Dorf sehr reell war und ist, und endlich sind damit auch die Massnahmen des Krisenstabes nicht mehr in Frage gestellt.