Audrey Hauri wird Hauptabteilungsleiterin Soziales

Audrey Hauri wird per 1. Juni 2023 Leiterin der Hauptabteilung Soziales, wie der Kanton Glarus mitteilt. Hauri ist gegenwärtig Abteilungsleiterin der sozialen Dienste des Kantons Glarus. Hauri besitzt einen Master of Science in sozialer Arbeit. «In den fünf Jahren als Abteilungsleiterin der sozialen Dienste ist es ihr gelungen, die Arbeitsorganisation und Teamkultur nachhaltig zu verbessern und wichtige Reformprozesse anzustossen», begründet der Kanton die Wahl in einer Mitteilung. Der Regierungsrat wählt Audrey Hauri als Nachfolgerin des langjährigen Hauptabteilungsleiters Andreas Zehnder, der per 1. Juni 2023 pensioniert wird.