Auch Glarner Polizisten schützen das WEF in Davos

Rund 5000 Soldatinnen und Soldaten stehen in diesem Jahr rund ums WEF in Davos im Einsatz. Wie viele Polizisten das Weltwirtschaftsforum und seine Gäste schützen, wird dagegen jeweils nicht bekannt gegeben. Klar ist aber: Auch die Kantonspolizei Glarus hiflt ihren Bündner Kollegen mit einem Kontingent aus. Zehn Glarner Polizeiangehörige stehen in diesem Jahr am WEF im Einsatz, wie Sandro Magni, Chef der Regionalpolizei, erklärt. Das seien gleich viele wie in den letzten Jahren.