Frankreich zieht die Einwanderungsschraube an

Wie ein Filmstar, der gerade einen Oscar erhalten hat: So trat Marine Le Pen in Frankreichs Nationalversammlung in das Blitzlichtgewitter. Voll falscher Bescheidenheit, aber mit der Gewissheit, rundum gewonnen zu haben, strahlte sie in die Kameras. «Wir haben einen ideologischen Sieg errungen», freute sich die Gründerin des Rassemblement National. «Das Prinzip der nationalen Priorität ist endlich anerkannt.» Die «nationale Priorität» oder «Bevorzugung» (préférence nationale) ist eine vierzig Jahre alte Forderung der französischen Rechtsextremisten.