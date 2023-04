A13-Ausbau wird erneut zum Thema

Die A13 zwischen Reichenau und Rothenbrunnen ist an Feiertags- und Ferienwochenenden häufig überlastet. Dies führt zu Staus und unerwünschtem touristischen Ausweichverkehr in die umliegenden Dörfer. Kurz vor den nahenden Ostertagen, an denen das Verkehrsaufkommen regelmässig hoch ist, nimmt sich das Bundesamt für Strassen (Astra) nun dieses Streckenabschnitts an. In Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden und den betroffenen Gemeinden will das Bundesamt nach langfristigen Lösungen für diese Problematik suchen.