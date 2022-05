Asiatische Stechmücken werden intensiv überwacht

Die Bündner Regierung will gebietsfremde, invasive Mückenarten in Graubünden auch in Zukunft beobachten lassen, wie aus einer Mitteilung des Kantons Graubünden vom Donnerstag hervorgeht. Die Regierung beauftragt deshalb das Amt für Natur und Umwelt (ANU), das Monitoring für asiatische Stechmücken weiterzuführen, welches das ANU seit 2016 in Zusammenarbeit mit ausgewählten Gemeinden durchführt. Dieses wurde in den tiefergelegenen Teilen der Bündner Südtäler, an einzelnen Rastplätzen und ausgewählten Autobahnanschlüssen entlang der Nationalstrasse A13 sowie an einigen Standorten im Raum Chur durchgeführt.