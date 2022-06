Arbeit für die Gemeinde soll besser entschädigt werden

Die neue Lohnverordnung von Glarus Nord regelt in der Hauptsache, wie die Angestellten der Gemeinde für ihre Arbeit entlöhnt werden. Dieser Teil war an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend in der Lintharena bei den gut 200 Stimmberechtigten vollständig unbestritten. Die Verordnung regelt aber auch, wie die Mitglieder von Behörden und Kommissionen der Gemeinde entschädigt werden. Und in diesem Teil hat die Gemeindeversammlung bei den Behörden ein bisschen gestutzt, dafür will sie offenbar bei den Kommissionen grosszügiger sein.