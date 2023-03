Bergbahn-Kader landet vor Gericht

In Arosa erhalten Abgeordnete des Gemeindeparlaments jedes Jahr einen Brief von den Bergbahnen, worin sie dazu eingeladen werden, die Saisonkarte für den Skigebietsteil Arosa gratis zu beziehen. Diese Zeitung hat diese Praxis vor zwei Jahren publik gemacht. Der Artikel löste Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Graubünden aus. Im Herbst vergangenen Jahres wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet. Diese ist nun abgeschlossen, wie SRF Regionaljournal Ostschweiz am Dienstag berichtete.