Kandidiert Jon Pult für den Bundesrat?

von Michael Graber

Kandidiert nach einem Zürcher, einem Berner und einem Basler nun auch bald ein Bündner SPler für die Nachfolge von Alain Berset? Am Montag um 11 Uhr informiert die SP Graubünden über eine mögliche Bundesratskandidatur von Jon Pult. Es wird erwartet, dass der 38-jährige Nationalrats ebenfalls in das Rennen einsteigt.

Standesgemäss im Bundeshaus will er zusammen mit seiner Kantonalpartei informieren. Sekundiert wird Pult dabei von Nationalrätin Sandra Locher Benguerel und Parteipräsident Andri Perl. Alleine die Wahl des Orts lässt darauf schliessen, dass es Pult versuchen möchte. Er wäre neben Beat Jans, Matthias Aebischer und Daniel Jositsch der vierte offizielle Kandidat für den vakanten SP-Sitz. Der Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici hat seine Kandidatur wieder zurückgezogen. Dies, um seinen Kantonskollegen Beat Jans nicht im Wege zu stehen.