Gleiche Rechte für Frau und Mann im Kanton Graubünden

Es klingt so wahnsinnig einfach: Frau und Mann sind gleichberechtigt. Seit 1981 ist dieser Grundsatz in der Verfassung verankert. 1996 trat dann das Gleichstellungsgesetz in Kraft; es konkretisiert den Verfassungsauftrag für das Erwerbsleben, verbietet direkte wie indirekte Diskriminierungen in allen Arbeitsverhältnissen und stellt die Chancengleichheit sicher. Also alles gut? Vieles ist im Laufe der Jahre besser geworden, aber «gut» ist nicht gut genug.