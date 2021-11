Alterszentrum Guggerbach kann ausgebaut werden

Die Bündner Regierung genehmigt die von der Gemeinde Davos am 13. Juni beschlossene Teilrevision der Ortsplanung. Wie es in einer Mitteilung heisst, sollen mit der vorliegenden Ortsplanungsrevision die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Stiftung Guggerbach angrenzend an das bestehende Alterszentrum einen Erweiterungsneubau realisieren kann.