Die Mitte Glarnerland setzt aufs Dreierticket Mathias Zopfi, Andrea Trummer und Benjamin Mühlemann

Die Mitte sei deshalb davon überzeugt, dass dieses starke Team das Glarnerland in den kommenden Jahren hervorragend in Bern vertreten werde. (eing)

Die Mitte habe sich deshalb mit der Frage auseinandergesetzt, wer von den Kandidatinnen und Kandidaten das stärkste Team für das Glarnerland bilden könnten. Mit Andrea Trummer (Bildmitte), Benjamin Mühlemann (rechts) und Mathias Zopfi würde der Kanton Glarus durch zwei bürgerliche und eine grüne Vertretung sehr breit repräsentiert. Sie würden sich bestens kennen und hätten bereits auf kantonaler Ebene immer wieder gut zusammengearbeitet. Gleichzeitig stehen sie für eine fortschrittliche und lösungsorientierte Sachpolitik, die den wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen Rechnung tragen würde, so die Partei.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass für einen kleinen Kanton wie Glarus Persönlichkeiten in Bundesbern gebraucht würden, schreibt die Mitte in einer Mitteilung. Die Politikerinnen und Politiker könnten einerseits ausgezeichnet untereinander zusammenarbeiten und andererseits innerhalb des Parlaments parteiübergreifende Allianzen schmieden.