Ajatollah Chomeinis «Gottesurteil» war ein Ablenkungsmanöver

Ajatollah Chomeinis Todesfatwa gegen Salman Rushdie wurde mit fünfmonatiger Verspätung erlassen. Längst hatten sich die vor allem in Südostasien tobenden Proteste gegen die im September 1988 erschienenen «Satanischen Verse» gelegt, als Ajatollah Chomeini am 14. Februar 1989 den britisch-indischen Autor in einer Fatwa zum Tode verurteilte.