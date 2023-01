Video im Böller-Lärm sorgt in Deutschland für Empörung

von Birgit Baumann

Schnell ein paar Worte in die Kamera sagen – und ab ins Netz damit. Damit hat in Deutschland der Grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck viel Erfolg. Nach hinten los ging dies hingegen bei seiner Kabinettskollegin Christine Lambrecht (SPD). Die deutsche Verteidigungsministerin postete an Silvester bei Instagram ein Video mit guten Wünschen fürs neue Jahr. Zu sehen ist Lambrecht, mit wehendem Haar, in Berlin auf der Strasse. Zu hören ist sie allerdings schlecht, denn im Hintergrund wird schon eifrig und ziemlich laut geböllert.