Ältestes Gebäude in Glarus bekommt Unterstützung

Das Gebäude in Oberurnen gehört in seinem Ursprung zu einem im Glarnerland bislang unbekannten Haustyp, von dem im Kanton Glarus nur wenige erhalten geblieben sind. Wie der Kanton Glarus schreibt, wurde das Haus um das Jahr 1410 errichtet, also noch im Mittelalter – als sogenannter Bohlenständerbau, auf einem gemauerten Steinsockel.