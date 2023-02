Älpler können neu Wölfe vergrämen

Mit einem Auftrag wollte SVP-Grossrat Walter Grass (Thusis) bewirken, dass Tierhalter und Älplerinnen auf Wölfe schiessen dürfen, wenn diese Nutztiere angreifen. So wird es in Frankreich praktiziert. «Tir de défense» heisst das, Verteidigungsschuss also. Graubünden soll ein entsprechendes Pilotprojekt beim Bund einreichen, fordert Grass in seinem Vorstoss. Er hat ihn in der Oktobersession eingereicht. Das sei mit geltendem Recht nicht vereinbar, antwortete die Regierung auf den Vorstoss.