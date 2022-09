Academia Engiadina und Somedia spannen zusammen

Die Regierung sichert der Arbeitsgemeinschaft Academia Engiadina AG und Somedia Learning AG für das Projekt «Online-Academy für die Tourimusbranche» einen Kantonsbeitrag in der Höhe von maximal 31’500 Franken zu, wie die Regierung am Donnerstag mitteilt. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Das Gesamtprojekt ist mit 63’000 Franken veranschlagt und ist über einen Zeitraum von sechs Jahren angelegt.