In St. Moritz sind bedeutende Investitionen geplant

Die Gemeinde St. Moritz möchte in einem Neubau zwischen 18 bis 36 neue Erstwohnungen auf dem Areal Du Lac in St. Moritz Bad erstellen. Auf demselben Areal entsteht derzeit das Alterszentrum Du Lac. Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat einen Baukredit von 20 Millionen Franken zuhanden der Volksabstimmung am 12. März verabschiedet. Sollte alles planmässig verlaufen, könnten die Wohnungen schon 2025 bezogen werden.