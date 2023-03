Haarscharfes Ja zu Liegenschaftskauf in Bonaduz

354 Ja- gegen 342 Nein-Stimmen: Die Stimmberechtigten von Bonaduz haben am Sonntag äusserst knapp einen Liegenschaftskauf an der Dorfstrasse befürwortet, dies bei einer Stimmbeteiligung von knapp 29 Prozent, wie aus dem Abstimmungsprotokoll der Gemeinde hervorgeht. An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember war das Geschäft mit 82:24 Stimmen noch deutlich klarer angenommen worden. Weil der Kaufbetrag mit 1,34 Millionen Franken über der Kompetenzgrenze der Versammlung von einer Million Franken lag, musste die Vorlage aber gemäss Verfassung auch noch an die Urne.